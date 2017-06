Täna: kas Red Bull murrab Bakuus lõpuks punahõbedase ülevõimu?

Enne kvalifkatsiooni:

Sel hooajal on kõik kvalifikatsioonisõitude võidud kuulunud kas Mercedese või Ferrari sõitjatele, kusjuures parimalt kohalt on saanud startida neli meest. Lewis Hamiltonil on kirjas neli kvalifikatsioonivõitu, nii Sebastian Vettelil, Kimi Räikkönenil kui ka Valtteri Bottasel üks.

Bakuu kahel esimesel vabatreeningul on aga head kiirust näidanud Red Bullid. Mõlemal reedesel treeningul sai parima aja kirja Max Verstappen, kusjuures tegu oli esimese korraga pärast 2013. aastat, mil Red Bull suutis jääda löömatuks mõlemal vabatreeningul. Noore hollandlase päev polnud siiski tervenesti päikeseline, sest teise vabatrenni lõpus lõhkus ta seina sõites auto.

Bakuu raja äärekivid tekitasid sõitjate seas palju kriitikat ja nii otsustasid korraldajad tänase ajasõidu eel 8. kurvist eemaldada plastist äärekivi, asendades selle asfaldile värvituga. Just selles kurvis sõitis esimeses vabatrennis seina Sergio Perez ja teises Jolyon Palmer ning kuna tegu on väga kitsa rajalõiguga, tähendaks seal toimuv avarii võistluse käigus tõenäoliselt kas turvaauto rajaletulekut või koguni sõidu katkestamist punase lipuga. Uut lahendust saavad sõitjad katsetada paar tundi enne kvalifikatsiooni toimuval kolmandal vabatreeningul.

MM-sarja üldarvestuses juhib seitsme etapiga 141 punkti kogunud Vettel Ferraril, Mercedese rooli keerav Hamilton on 129 punktiga teine. Bottasel on kolmandana 93 ja Räikkönenil neljandana 73 punkti, järgnevad Red Bulli sõitjad Daniel Ricciardo ja Verstappen vastavalt 67 ja 45 punktiga.