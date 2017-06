Alonso ja Vandoorne’i olukord kisub tragikoomiliseks

Võistkondadel on lubatud hooaja jooksul kasutada kindlat arvu jõuallika komponente – sisepõlemismootoreid, kineetilist energiat kasutavat generaatorit (MGU-K), soojusenergiat kasutavat generaatorit (MGU-H), energiasalvestit (ES), turbolaadijat (TC) ja elektroonikaplokki (CE). Neid osi võib hooaja jooksul vahetada ainult neli korda, iga järgnev muudatus toob kaasa karistuse.

Alonso saabus aga juba Bakuusse teadmisega, et peab startima väljasõidetud kohast 15 ruutu tagantpoolt – McLareni olematut kiirust arvestades tähendab see reaalsuses viimasest reast rajale minekut. Nimelt vahetati nii hispaanlase kui ka Vandoorne’i autol pärast Kanada etappi taas välja MGU-H, mis on Hondale senise hooaja jooksul enim peavalu valmistanud. Mõlemale mehele määrati reeglite kohaselt seetõttu 15-kohaline karistus.

Tagatipuks tuli mõlemal autol välja vahetada ka turbo. Reedel lagunes Alonso autol lisaks sisepõlemismootor ning see tähendab, et kokkuvõttes on McLaren juba ületanud hispaanlase auto puhul lubatud nelja eksemplari piiri kuuest komponendist tervelt nelja puhul. Bakuu etapp on seejuures tänavu kavas olevast kahekümnest alles kaheksas.

Karistusi liites peaks Alonso niisiis pühapäeval startima väljasõidetud kohast 40 ruutu tagantpoolt. Vandoorne on seni pääsenud kergemini, tema karistus ulatub «vaid» 30 kohani. Tasub siinkohal meenutada, et vormel-1 sarja stardirivis on sel hooajal ainult 20 autot...

«Raske öelda, see on pigem küsimus Hondale. Vaevalt midagi väga muutub,» oli Vandoorne Bakuusse saabudes halastamatu, kui ajakirjanikud temalt küsisid, kas uued osad panevad McLareni lõpuks korralikult liikuma. Ei pannudki – kolmandal vabatreeningul sai Alonso kirja 14. ja Vandoorne 16. aja. Tahapoole jäid vaid punase laterna rollis Sauberid, Romain Grosjean Haasil ja Renault’ sõitja Jolyon Palmer, kelle auto süttis põlema.