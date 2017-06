McGregor palkas megamatšiks endale appi Pacquiao käsilase

Endine poksija ja vabavõitleja Dashon Johnson aitas Pacquiaol valmistuda 2015. aastal matšiks Mayweatheriga.

Johnson on 29-aastane ning oma poksijakarjääri jooksul võitis ta 46 vastaseisust 22. Vabavõitlejana astus ta ringi 11 korral, millest võitis kaks matši. Mõlemad kaotused tulid aga tema ainsates UFC-matšides.

«Asi on ametlik, olen McGregori leeris. Aitan legendil endal valmistuda matšiks Floyd Mayweatheriga. See on võitlusspordi ajaloo suuri matš. Annan endast kõik, et aidata McGregoril ajalugu teha,» kirjutas Johnson sotsiaalmeediasse.