Võimsa tagasituleku teinud üks Wimbledoni soosikutest loobus peaproovist

27-aastane Kvitova võitis eile Birminghamis toimunud Aegon Classicu turniiri, kui alistas finaalis 4:6, 6:3, 6:2 austraallanna Ashleigh Barty, mis näitab, et aasta kolmanda suure slämmi eel peaks ta olema heas vormis. Sellegipoolest pole praegune vigastus hea märk.

Kvitova hakkas korralikult treenima alles maikuus ning osales eelmisel nädalal alles oma teisel turniiril pärast noarünnaku ohvriks langemist.

Wimbledoni turniir ehk Suurbritannia lahtised meistrivõistlused tennises algavad 3. juulil.

Unfortunately @Petra_Kvitova has withdrawn from the #AegonInternational #Eastbourne with an abdominal strain.



