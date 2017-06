Vägev! Eesti tippsportlastest saaks kokku vahva rahvatantsuansambli

Eesti Olümpiakomitee alustas spordi ja kultuuri seostest rääkivat kampaaniat «Üheskoos oleme suured», milles tippsportlased jagavad oma lugusid rahvatantsu- ja koorilauluelamustest.

Täpselt nagu kümned tuhanded tänased noored, on ka paljud armastatud Eesti tippsportlased oma koolipõlves laulnud kooris või tegelenud rahvatantsuga. Sõltumata sellest, kas annet oli nii palju, et sai suisa esinemas käidud, või veidi vähem, nii et õpetaja soovitas vaiksemalt laulda – igal juhul on laulukooris ja rahvatantsutrupis kaasa löömine pakkunud võimsaid elamusi, millest saadud positiivsed emotsioonid saadavad meie sportlasi kogu elu.

Epeevehklemise maailmameister Julia Beljajeva ütles, et on maailmas palju ringi reisinud, kuid mitte kunagi arvanud, et Eesti oleks pisike maa. «Selles ei kahtle ma hetkekski, et hingelt oleme üheskoos suured. Spordis tunneme seda võistlustel. Olen ka ise korduvalt saanud jõudu ja tuge positiivsetest kirjadest ja julgustavatest kommentaaridest. Üheskoos võidame kõik raskused,» ütles Beljajeva.

Beljajeva käis koolis nii rahvatantsutundides kui ka koorilaulus. «Viiendas klassis käisin ka tantsupeol, aga see jäi ainukeseks korraks, sest hakkasin spordiga tegelema,» meenutas ta. Julia oli laulmises ja rahvatantsus nii osav, et treener pidi minema kooli ja paluma talle nendest ringidest vabastust. «Rahvatantsu ma praegu enam ei tantsi, aga laulda meeldib, kui keegi ei kuula,» muigas ta.

Tõkkejooksja Rasmus Mägi ennast eriliseks lauljaks ei pea, aga lapsepõlves meeldis talle just üheskoos laulmine laulutundides. «Rahvatantsu jaoks pole aega pole jätkunud, et tõsisemalt proovida, aga hakkama ma enamvähem peaks saama, kuna kergejõustikust on hea kehatunnetus olemas,» rääkis Mägi.

Kahekordne juunioride maailmameister freestyle-suusatamises Kelly Sildaru ütles, et talle meeldis väga käia rahvatantsus. «Meil oli tore õpetaja. Ühel hetkel aga reisimise tõttu ma liiga tihti enam sinna tundidesse ei jõudnud. Enam ma rahvatantsuga ei tegele, aga mul on vähemalt Eesti rahvusmustriga kiiver,» lausus Sildaru.

Kaugushüppaja Ksenija Baltal on laulupeost kaks ägedat mälestust. «Esimene jäi lühikeseks, sest poole rongkäigu pealt võeti mind ära, sest jäin poole rongkäigu pealt haigeks. Haigus ei murdnudki mind maha, vaid ema-isa!» meenutab ta.

Robert Täht, Kelly Sildaru, Rasmus Mägi ja Julia Beljajeva / EOK

Teine mälestus on seotud tema vanaemaga. «Mulle väga meeldis vanaema rahvariietus. See oli hästi-hästi ilus. Ta tegi minulegi rahvariided ning arvan, et see seelik on isegi kuskil olemas.»

Vanaema võttis ta ka laulutundi kaasa. «Ühel hetkel läksin dirigendi kõrvale ja hakkasin tõsimeeli tegema dirigendi liigutusi järgi. Tahtsingi neid juhtida ja tunda siis ennast tähtsana!»

EOK kampaania raames näeb suve jooksul üle Eesti suuremates linnades plakateid noorte Eesti tippsportlastega – nii Beljajeva, Mägi, Sildaru ja kui Täht kinnitavad vaatajatele, et üheskoos oleme võimsad, kiired, erakordsed, võidukad. Veelgi enam - üheskoos oleme suured. Sotsiaalmeedias jagavad oma lugusid laulu- ja tantsupidudel käimisest, koorilaulutundidest ja rahvatantsutrennidest teisedki tippsportlased, nende seas Gerd Kanter, Ksenija Balta, Ingrid Puusta ja Ott Kiivikas.