Kanepi: sain eelmises kohtumises vigastada ning see andis täna tunda

«Eile niiske väljaku peal kukkusin ja väänasin jalga. Mängujärgselt see tunda ei andnud ja isegi turniiri füsioterapeut ei märganud, et miski on valesti. Hakkasin valu tundma alles teel ööbimispaika ning hommikuks mängukorda saamiseks võtsin kasutusele mitmeid abinõusid,» avaldas Kanepi.

«Nüüd tean, et tegemist on sideme venitusega vasakul pahkluul. Kahjuks jättis see kukkumine tänasele mängule jälje, sest ei saanud igas suunas nii vabalt liikuda, kui oleks soovinud ja vastane märkas seda ning kasutas seda osavalt taktikaliselt ära. Edasine selgub pea,» lõpetas eestlanna postituse.