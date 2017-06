Arsenali talisman: mu tulevik on selge, aga ma ei saa seda avaldada

Sanchezil hakkab Arsenalis jooksma praeguse lepingu viimane aasta ja ta pole seda pikendanud, mis on kaasa toonud spekulatsioonid, et ründav poolkaitsja liitub Manchester City või Müncheni Bayerniga.

«Tulevik on selge, aga ma ei saa teile öelda,» muigas Sanchez ajakirjanike pinnimise peale. Kui temalt uuriti, kas ta võiks uuel hooajal mängida koos kaasmaalase Claudio Bravoga, kes kuulub City ridadesse, vastas tšiillane: «Hea küsimus. Praegu keskendun maailmajagude karikaturniirile. Kui see on läbi, vaatame, kas jään või lahkun.

Sanchez liitus Arsenaliga 2014. aastal Barcelonast. Esimesel hooajal lõi ta Londoni klubi ridades 16 ja teisel 13 ning lõppenud hooajal 24 liigaväravat. Kõigi sarjade peale kokku jäi tšiillase arvele viimasel hooajal 51 mänguga 30 tabamust.

Here's what Alexis Sanchez said in Spanish at Chile news conference in St Petersburg a short time ago. #SSNHQ translation: pic.twitter.com/Zk7sYOE6aT — Bryan Swanson (@skysports_bryan) June 30, 2017