Eesti U17 koondis alistas Soome ja võitis Balti turniiri

Eesti võitis avapoolaja 2:0. 16. minutil viis eestlased juhtima Alex Matthias Tamm, kes suunas peaga väravasse Georg-Marten Meumersi nurgalöögi.

Soome jäi avapoolajal vähemusse, kui punase kaardi teenis väravavaht Niilo Peräaho, kes tegi vea karistusala lähistel. Vahetusest sekkunud Viljami Sinisalol ei jäänud muud üle, kui kohe pall võrgust noppida, kuna järgnenud karistuslöögi realiseeris tugeva sooritusega Henri Välja. Poolaja lõpus päästis aga Sinisalo soomlased kolmeväravalisest kaotusseisust, kui puurilukk nurgalöögi järel peaga värava suunas tulnud löögi tõrjuda suutis.

48. minutil läks Eesti matši juhtima 3:0, kui tekkinud võimaluse suutis realiseerida Kristofer Piht. Soomlaste auvärav sündis 68. minutil penaltist.

Kahe vooru järel on Eestil koos kuus punkti ning olenemata viimase vooru tulemusest on eestlased turniiri võitnud. Läti, kes alistas täna 3:0 Leedu, on tabelis teine ning sama punktiarvuga hoiab kolmandat kohta Soome. Leedul on seni punktiarve avamata.

Eesti viimane kohtumine toimub pühapäeval Leeduga algusega kell 13.