Videokohtunike süsteem kukkus suures jalgpallifinaalis haledalt läbi

Finaali teisel poolajal lõi Tšiili kaitsja Gonzalo Jara sihilikult küünarnukiga Saksamaa ründajat Timo Wernerit näkku. Kuna peakohtunik Milorad Mazic olukorda kohe ei märganud, siis tõmbas juhtunule tema tähelepanu videokohtunik.

Nii läkski Mazic olukorda üle vaatama. Kui selliste juhtumite puhul näidatakse mängijale tavapäraselt punast kaarti, siis otsustas Mazic ka videokorduse põhjal näidata Jarale kõigest kollast kaarti.

Kuna kordusest oli näha, et Jara tegutses antud olukorras sihilikult, siis oli ta igati väärt punast kaarti. Nii sai videokohtunike süsteem taaskord kõvasti kriitikat, kuna ka korduse vaatamise järel ei suutnud kohtunik langetada õiglast otsust.

Rahvusvaheline Jalgpalli Liid FIFA tahab videokohtuniku süsteemi kasutada ka järgmisel aastal Venemaal toimuval MM-finaalturniiril.

Tänavuse maailmajagude karikaturniiri võitis lõpuks Saksamaa, kes oli finaalis Tšiilist üle 1:0.

