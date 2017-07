POSTIMEES WIMBLEDONIS Pärast 47 aastat taas Wimbledoni külastav Leius: Kontaveidi tabelipoolel on võimalik ilma teha

75-aastasele tenniselegendile kingiti juubeli puhul tenniseliidu poolt just reis Wimbledoni. Esmaspäeva hommikul lendas Leius koos tenniseliidu peasekretäri Allar Hindiga Londonisse ning külastas juba pärastlõunal ka esimest kohtumist. «Täna on päris hea mängupäev ka olnud. Praegu vaatasime just Svitolina – Barty mängu. Oli väga ilus mäng. Üks asi on vaadata seda televiisorist, teine asi elusast peast – see on meeletu vahe. See palli kiirus on televiisorist üks 15 protsenti aeglasem,» ütles Leius.

Üldiseid muljeid jagades tunnistab Leius, et Wimbledoni vana hea atmosfäär pole kuhugi kadunud. «Aura kohta võib küll öelda, et see on samasugune nagu vanasti. Töötajad panevad siin kahtlemata esimesel päeval endast kõik välja. Kohtunikud, pallipoisid – kõik annavad endast parima,» ütles ta.

Homme astub võistlustulle ka Eesti esireket Anett Kontaveit. Milliseks peab Leius tema võimalusi? «Ta pole nüüd paar nädalat mänginud, aga kui tema tervis korras on, siis tema tabelipoolel on võimalik ilma teha. Samas lihtsaid matše ka oodata ei tasu – kõik oskavad siin tennist mängida.»