Eurosport: Kontaveit on Wimbledoni turniiri must hobune

Naiste tennis otsib Serena Williamsi puudumisel endale uut valitsejannat. Praegu oma esimest last ootav Williams on võtnud tippspordist aja maha ning nii on naiste tennises segased ajad. Esmaspäeval alanud Wimbledoni turniiril nähakse seega mitmeid favoriite ja võimalike üllatajate sekka loetakse mitmel pool ka Anett Kontaveiti.