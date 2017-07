Pagendusse saadetud Citroeni äss jahib Soome MM-rallil võitu

38-aastane Meeke on karjääri jooksul võitnud neli MM-rallit ning tänavusel hooajal oli ta parim Mehhikos. Kuigi Mehhikos Meeke võitis, siis ülejäänud kuuel rallil on tal sisse lipsanud eksimused, mis on ta jätnud rajapervele või kümne parema seast välja, kirjutab Autosport.

«Paljud teisedki meeskonnad on aastate jooksul teinud hooaja sees oma sõitjate koosseisus muudatusi. Ma arvan tõsimeeli, et Kris vajas puhkust,» põhjendas Citroeni tiimi boss Yves Matton Meeke’i kõrvale jätmist Poola rallilt.

«Meil oli selle käiguga ainult üks eesmärk – tahtsime, et Meeke tuleks tagasi tugevamana. Usume, et ta on nüüd parimas vormis ja koos suudame taas võita,» lisas Matton.

Samas tõdes Matton, et nad ei ole Meeke’i üheski avariis süüdistanud. Probleemiks olevat aga see, et testidel pidi auto käituma hästi, aga võistlusolukorras ei ole piloodid sõiduvahendiga tihtipeale rahul.