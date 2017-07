Klopp usub, et ta leidis Liverpooli jaoks vajaliku salarelva

Eelmisel hooajal oli Liverpoolil tihti probleeme vigastustega. Kui traumadega olid parasjagu väljas Sadio Mane ja Daniel Sturridge, siis jäi Liverpoolil just rünnakul kiirusest puudu. Nüüd loodetakse, et algaval hooajal sellist probleemi ei teki, kirjutab PA Sport.

«Kui inimesed ei tea temast (Mohamed Salah’st) väga palju, siis neil tasuks vaadata läbi paar videot ja nad oleksid vaimustuses. Ta on fantastiline mängija, kellel on suurepärane kiirus,» sõnas Klopp.

«Ütlesime eelmise hooaja lõpus, et meil on mõned asjad, mida peame oma koosseisu juures muutma. Meil oli juba enne tegelikult väga hea koosseis. Natuke oligi kiirust juurde vaja,» lisas Klopp. «Ta on oma loomult mängija, kes on kogu aeg füüsiliselt heas vormis. Ta võib joosta nii kiiresti ja nii kaua nagu ta ise tahab.»