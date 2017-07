Eesti mehed tegid kodusel MMil kõigi aegade parima tulemuse

Teatejooksude kuldmedalid läksid meeste arvestuses Norrasse. Eskil Kinnebergi ja Olav Lundanese edukate vahetuste järel saadeti metsa Magne Daehli, kes tõi ajaga 1:34.50 norralased võitjateni finišisse.

Teise koha saavutasid prantslased, kelle teatevõistkonda kuulusid Frederic Tranchand, Lucas Basset ja eile lühiraja võitnud vanameister Thierry Gueorgiou. Guerorgiou tõi prantslased finišisse ajaga 1:36.06. Kolmanda koha said rootslased, ajaks 1:36.53. Rootslaste teatevõistkonda kuulusid Johan Runesson, William Lind ja Gustav Bergman.

Pressikonverentsil tunnistas norrakate viimast vahetust jooksnud Magne Daehli, et oli närvis, sest heas vormis prantslane hingas minutiga kuklasse. «Olin kogu tähelepanu koondanud oma sooritusele, et saavutada kohe raja alguses kindlustunne. Pärast areenilt läbijooksu tegin mõne vea, kuid õnneks see kullajooksu ei ohustanud,» ütles Daehli.

Prantslased teiseks toonud ja jooksuga tippsportlase karjäärile punkti pannud Thierry Gueorgiou sõnul on alati tähtis alustada hästi. «Tegin mõned vead, kuid ei midagi suurt. Ma polnud parimas vormis, aga piisavalt heas vormis, et tuua võistkond teisena finišisse.»

Gustav Bergman sõnul tuli medali võitmiseks vältida suuri eksimusi. «Teadsin, et kui teen puhta soorituse, siis keegi mind ei püüa,» nentis Bergman.

Eestlastest parima jooksu teinud ja Eestile seni teatejooksudes ajaloo kõrgeima koha toonud mehed koosseisus Kenny Kivikas, Timo Sild ja Lauri Sild tõid ajaga 1:38.47 eestlased neljandale kohale.

Lauri Sild tunnistas pärast võistlust, et läks kindlat jooksu tegema. «Riske võtta ei tahtnud, aga olin neid valmis vajadusel lõpukoha parandamiseks võtma. Jaks oli lõpus otsakorral, keskendusin tehniliselt võimalikult heale sooritusele ja õnneks teised eksisid rohkem,» tunnistas ta pärast võistlust.

Naiste teatejooksu otsa startisid ka naised, võitjad selguvad orienteeruvalt 17.00.