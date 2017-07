Raul Must on jõudnud Euroopa karikaetapil poolfinaali

Sulgpallur Raul Must.

Venemaal toimuval sulgpalli Euroopa karikaetapil on Eesti esireket Raul Must jõudnud poolfinaali. Veerandfinaalis võitis võistlusteks teise asetuse saanud Must kvalifikatsiooniturniirilt põhivõistlusele jõudnud India esindaja Daniel S Faridi kolmes geimis 21:16, 11:21, 21:19.