POSTIMEES WIMBLEDONIS Kontaveit mängu seganud tegurist: mul pole sellist asja varem ette tulnud

«Sellest matšist saan palju õppida. Mul oli mitu head võimalust, kui servisin kaks korda matši võidule… Muidugi teeb kaotus haiget, kui ma usun, et rasketest kohtumistest tulebki õppida ning püüan selle najal sirge seljaga edasi tegutseda,» olid Kontaveidi esimesed kommentaarid matšijärgsel pressikonverentsil.

Mis juhtus teises setis, kui Kontaveit oli geimis 5:4 eduseisus ning juhtis oma pallingugeimis 30:0? «Keegi publiku hulgast karjus mulle midagi ning see oli päris häiriv. See oli minu jaoks uus olukord ning pean sellest õppima (kui keegi segab keskendumist – toim),» tõdes 21-aastane eestlanna.

«Hääletegemine on üks asi, aga kui keegi karjub kõva häälega enne minu servi täispika lause, siis see on teistsugune asi. Sellist asja pole enne mul ette tulnud. Jätsin põhimõtteliselt enda löögi pooleli. Olin 30:0 ees ning tundsin end vabalt ja enesekindlalt – momentum oli minu käes. Aga eks selline asi ikka võib liimist lahti ajada. Ma ei oska öelda, kas see oli murdehetk või mitte. Minu enda viga, tuleb tulevikus paremini selliste asjadega toime tulla.»

«Kolmandas setis oli mäng füüsiliselt väga kurnav, kuna Caroline eksis vähe. Panin samal ajal oma löökidesse palju jõudu ja energiat. Püüdsin tekitada matši veel murdepunkti, kuid ta mängis väga kindlalt ning ma tegin liiga palju lihtvigu. Ma ei usu, et murdusin vaimselt, samuti ei tundnud ma end füüsiliselt väsinuna. Lihtsalt raske on vastase vastu, kes võitleb hingega ning paneb su iga palli pärast jooksma,» tunnistas Kontaveit.

Millised eesmärgid olid Kontaveidil enne Wimbledoni turniiri, kui võtta arvesse, et ta on sel aastal mänginud imeliselt? «Mul polnud asetust, mistõttu polnud mul erilisi eesmärke. Ma usun, et kolmandasse ringi jõudmine pole halb tulemus. Ma olin täna võidule lähedal, kuid kohtumine oli võrreldes eelmise korraga (Kontaveit võitis mullu Wozniackit Nottinghamis toimunud turniiril – toim) palju kvaliteetsem.

Kas septembris toimuvaks tänavuse aasta viimaseks suure slämmi turniiriks ehk USA lahtisteks õnnestub Kontaveidil asetus saada? «See on võimalik, kuid eks näha ole. Minu vastu pole kerge mängida,» ütles ta. «Olen uue treeneriga (Glen Schaapiga) töötanud nüüd ühe aasta jagu ning usun, et asjad liiguvad ainult õiges suunas. Ma ei usu, et peame midagi drastiliselt koostöös muutma. Sain küll valusa kaotuse, kuid töö jätkub,» rääkis Kontaveit lõpetuseks.

Wimbledoni edasist käiku vaadates ei oska eestlanna ennustada, kes turniiri tšempioniks kroonitakse. «Praeguses seisus on ükskõik kellel võimalus turniir ära võita, kes veel tabelis alles on. Ei oska isegi ennustada, kes seda teha võiks,» ütles ta.