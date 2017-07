Maastikurattasarja viienda etapi võitsid Austa ja Steinburg

Teiseks jäänud Tarvis hindas sõitu raskeks. «Tulime Caspariga kuni lõpuni koos ära ja umbes viimasel kilomeetril jäi ühes kurvis meile üks lühikese maa sõitja jalgu. Caspar karjus ta eest ära, kuid ratturil õnnestus end kohe tema taha ja minu ette sättida ning nii see vahe sisse tuli. Ma oleksin lõpus vähemalt sprintida üritanud, aga vahejuhtumi tõttu jäi see võimalus kahjuks ära,» sõnas Tarvis ja lisas, et rada pakkus rohkelt väljakutseid ning oli mõnes osas «kohati isegi liiga pikalt tehniline.»

Caspar Austa sõnul ei tasu tema võitu kõrgelt hinnata, sest Rakke stardist puudus täna oma 30. sünnipäeva tähistav põhiline konkurent Gert Jõeäär. «See tegi mu elu kindlasti lihtsamaks, sest peale Tarvise, Maasikmetsa ning võib-olla Sirveli siin võitu jahtivaid konkurente väga polnud,» tunnistas Austa.

Ta lisas, et võit tuli siiski napilt. «Emumäe vahefinišis proovisin eest ära minna, aga teised tulid väga kindlalt järele. Kaks kilomeetrit enne lõppu oli tunne, et nüüd on küll kõik, aga õnneks lasi Tarvis jala veidi sirgu ja istusin tema taga ära. Rakke viimased kilomeetrid on väga tehnilised ning see oli küll veidi kehv lugu, et lühikese maa sõitja ette jäi. Samas ei saa kedagi süüdistada, tema ka ei teadnud, kummale poole minna,» nõustus Austa väitega, et võiduks peab vahel ka veidi õnne olema.

Noorte- ja matkadistantsi kiireim rattur oli ajaga 48.19 koduradadel sõitnud Joosep Veelmaa, kes rõõmustas oma tulemuse üle väga. «Elan siin lähedal ja jõudsin rajaga eelnevalt lausa kahel korral tutvumas käia. Kõik oli lihtne, lõigud tuttavad ja viimasel sirgel õnnestus konkurentidel eest ära tõmmata. Suurim vastane oli täna mulle sekundiga alla jäänud Johannes Tiirats, kuigi tükk aega püsis meil kannul ka kolmanda tulemuse teinud Marius Kaarjärv,» ütles vanuseklassis M14 võistelnud noormees. Tulevikuplaanid on ta enda sõnul seadnud kõrgele: «Tahaks ikka kõvasti harjutada ning väga kõrgetele võistlustele jõuda!»

Kokku startis Eesti maastikurattasarja viienda etapi põhidistantsil 386 ratturit, noorte- ja matkasõidul 94 ratturit ning lastesõitudel tegi kaasa 123 noort tulevikutähte.

Järgmine etapp Bosch Eesti Maastikurattasarjas peetakse 29. juulil Elvas.

Võistluskalender:

23.04.2017 3. Alutaguse Rattamaraton

20.05.2017 17. Mulgi Rattamaraton

10.06.2017 11. Jõelähtme Rattamaraton

18.06.2017 15. Rakvere Rattamaraton

09.07.2017 17. Rakke Rattamaraton

29.07.2017 17. Elva Rattamaraton

20.08.2017 19. Rõuge Rattamaraton

16.09.2017 20. Tallinna Rattamaraton

Greete Steinburg. / Viktor Tund