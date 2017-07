Odaviskes läbi aegade teise tulemuse saavutanud Vetter avaldas sakslaste edu saladuse

«See on uskumatu, et suutsin kaks päeva pärast Saksamaa meistritiitli võitmist visata oda neli korda üle 90 meetri,» sõnas sõnas 24-aastane Vetter iaaf.org’i vahendusel.

«Saksamaa odaviskajate edu saladus on suurepärane tiim. Oleme omavahel head sõbrad ning meil on head treenerid. Soojenduse järel uskusin, et 90 meetrit on minu jaoks võimalik, kuid 94.44 on uskumatu. Ma vajan nüüd paari päeva, et selle mõttega harjuda. Odaviskest saab Londoni MMi üks tipphetki.»

Odaviske kõigi aegade edetabel: