Kergejõustiku MMiks valmistunud parasportlane hukkus treeningul segastel asjaoludel

Hayayei oli harjutamas Newham Leisure Centre’is, kui teda tabas seniste kirjelduste põhjal metallist toru, kirjutab Sportsmail.

Traagilise sündmuse järel saabusid kohale nii kiirabi kui ka politsei. Hayayei oli saanud aga nii traagilise tabamuse, et 36-aastane sportlane kuulutati kohapeal surnuks.

«Saame kinnitada, et hukkunud isik oli sportlane, kes pidi osalema Londonis toimuvatel parakergejõustiklaste MMil. Tema lähedasi on juba juhtunust informeeritud,» teatasid kohalikud võimuesindajad. «Esialgu saame kinnitada, et arvatavasti tabas teda metallist toru, mis oli osa mingist spordivahendist.»

Hayayei osales eelmisel aastal ka Rio paraolümpiamängudel, kus ta saavutas odaviskes 6. koha ning kuulitõukes 7. koha.

Hayayei pidi Londonis osalema oma elu teisel MMil. Kaks aastat tagasi Dohas sai ta kettaheites 5. koha ning kuulitõukes 8. koha. Seekordsel MMil pidi ta osalema nii kuulitõukes, odaviskes kui ka kettaheites.