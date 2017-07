UFC-sarja boss: McGregor võib ootamatult karjääri lõpetada

McGregor valmistub parasjagu suureks poksimatšiks Floyd Mayweather juunioriga. Kergkeskkaallaste suurduell leiab aset 26. augustil Las Vegases.

Kui Mayweather teenib kõige optimistlikumate ennustuste kohaselt selle duelliga 400 miljonit USA dollarit, siis McGregori teenistus võib küündida 140 miljoni dollarini. White’i sõnul on tegemist summaga, millega McGregor kindlustab ära enda tuleviku ja seetõttu ei pruugi ta enam vabavõitlejana ringi astuda.

«Kui ta teenib sellise summa, siis ei pruugi ta tulevikus enam vabavõitlejana ringi astuda,» sõnas White USA meediale. «Ta on suurepärane mees, kes on teinud UFC-sarja jaoks väga palju. Kui tema karjäär saab niimoodi läbi, siis asjad lihtsalt on niimoodi.»