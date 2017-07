Ametlik: Guardiola pika ninaga jätnud endine Barcelona kaitsja lõi käed PSG-ga

Ehkki Alvest seostati pärast hooaja lõppu Manchester Cityga, kus töötab peatreenerina endine Barcelona juhendaja Pep Guardiola, siis tehing jäi katki, kuna ehkki Inglismaa tippklubi pakkus brasiillasele samuti kahe aasta pikkust lepingut, siis Pariisis hakkab Alves teenima 13,5 miljonit eurot hooaja eest, mis on poole suurem summa võrreldes City pakutuga.

«Uskuge mind, ma tulen Pariisi võitma. Viimastel aastatel olen hakanud mõistma selle klubi suurust, millest on saanud Euroopa jalgpalli jõujaam. Olen väga elevil, et saan nüüd ise olla osa sellest projektist,» ütles Alves.

PSG on Alvesi jaoks tema profikarjäär viiendaks klubiks. Enne Pariisi siirdumist on ta pallinud nii Brasiilia vutiklubis Bahia (2001–2002), Hispaania meeskondades Sevilla (2002–2008) ja Barcelona (2008–2016) kui ka Itaalia klubis Torino Juventus (2016–2017).

Paris Saint-Germain are proud to announce the signing of @DaniAlvesD2 through June 2019 #BemvindoDaniAlves pic.twitter.com/k3LxOgMTTF