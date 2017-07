Nimekiri: millised on maailma kõige väärtuslikumad sporditiimid?

Cowboys juhib tabelit teist aastat järjest ning kui mullu tõusti liidripositsioonile Madridi Reali jalgpalliklubi asemel, siis aastaga on suudetud oma väärtust Forbes’i andmetel viie protsendi võrra kasvatada.

Teisel real asub USA pesapalli profiliigas osalev New York Yankees’i meeskond, kelle väärtus on võrreldes mullusega tõusnud tänu pileti- ning sponsoritulule koguni üheksa protsenti ning on nüüd 3,7 miljardit dollarit.

Kahele esimesele järgnevad Euroopas tegutsevad jalgpalliklubid Manchester United (3,69 miljardit dollarit), FC Barcelona (3,64 miljardit) ja Madridi Real (3,58 miljardit).

Forbes’i koostatud tabelis on 29 spordivõistkonda 50st ameerika jalgpalli tiimid. Pesapalliliiga MLB klubisid oli nimekirjas kaheksa ning nii Euroopa jalgpalli kui ka korvpalliliiga NBA meeskondi seitse.