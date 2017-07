Tänaku konkurent vahetab vahetult enne Soome rallit lahkhelide tõttu kaardilugejat

Östberg teatas, et koostööd ei jätkata «sportlikel põhjustel» ning tema autosse istub Torstein Eriksen.

Östberg osaleb tänavu MM-sarjas M-Spordi Fordiga erasõitjana. Tema isa Morteni sõnul oli kaardilugeja vahetamine vältimatu.

«Oleme näinud Madsi ja Ola suhtluses erinevaid lahkhelisid ning lõppude lõpuks peame mõtlema siiski, mis on meile parim. Kõrgel tasemel peab kõik töötama õlitatult.»

Östbergi senine hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude ning WRC-arvestuses on 18 punktiga alles 14. kohal. Tänak on 108 punktiga neljas.