Fotod: pikalt koomas olnud Rootsi olümpiatäht peab harjuma uue eluga

Anna Holmlund oli pärast rasket kukkumist pikka aega koomas, kuid on nüüd teadvusel ja tegelemas ka taastusraviga. Tema aju sai tugevalt kahjustada ning kuigi Sotši olümpiapronks lubati koju, seisab ta iga päev silmitsi keeruliste katsumustega.

«Selline üleminek on keeruline,» ütles suusataja isa Lars Holmlund. Tema sõnul on tütrel kõige raskem praegu tulla toime uute inimestega. Seetõttu lubabki isa tütre lähedale vaid väljavalitud inimesed.

Praegu keskendutakse sellele, et Anna Holmlund saaks turvalises keskkonnas teha neid asju, mis talle meeldivad. Taastusravi on pikk protsess ning selle arengut analüüsitakse samm-sammult. «Tegu ei ole luumurruga, mis paraneb ning mille järel saad taas treenima minna. Meil ei ole praegu mingit tagasisidet. Ainult aeg näitab, kuidas see kõik möödub,» ütles Lars Holmlund.

Fotosid taastuvast suusatähest on võimalik vaadata siit.