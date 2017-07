Andy Murray võitis lapseootel Serena Williamsi südame

Nimelt tegi Murray kolmapäeval pärast kaotust pressikonverentsil olulise täpsustuse, kui ajakirjanik küsis talt küsimuse, mis algas sõnadega: «Sam Querrey on esimene ameeriklane, kes on jõudnud pärast 2009. aastat suure slämmi turniiril poolfinaali.» Murray peatas ajakirjaniku lause poole pealt ning täpsustas: «Meesmängija.»

Selline täpsustus võitis Williamsi südame. «Ta on see kes ta on ja sellepärast me teda armastamegi. Ma ei usu, et maailmas on olemas naismängijat, kes Murrayt ei toetaks. Ta on korduvalt võtnud sõna naiste õiguste teemal ning tegi seda taas. Tal on imeline ema, kes on mänginud tema elus märkimisväärset rolli. Me armastame Andy Murrayt,» ütles Williams.