Õnnenumber: seitsmenda asetusega horvaat jõudis Wimbledonis finaali

28-aastane Cilic lõi ligi kolm tundi kestnud kohtumise jooksul 25 serviässa Querrey 13 vastu ning lisas 70 äralööki, tehes seejuures vaid 21 lihtviga. Querrey vastavad numbrid olid 46 ja 26.

Maailma edetabelis kuuendal kohal oleva, ent tänavuseks Wimbledoni turniiriks seitsmenda asetuse saanud Cilici nimel on üks suure slämmi turniirivõit, kui ta võidutses kolm aastat tagasi US Openil. Wimbledonis oli tema senine parim saavutus kolmel viimasel aastal veerandfinaali jõudmine. Horvaatia meestennisist mängis Wimbledoni finaalis viimati 2001. aastal, kui nii kaugele jõudis legendaarne Goran Ivaniševic.

Pühapäeval peetavas finaalis kohtub ta Roger Federeri või Tomaš Berdychiga.

