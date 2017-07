Hispaania velotuur tegi seksismirünnaku tõttu omapärase muudatuse

Praeguse traditsiooni järgi seisavad poodiumil etapivõitja kõrval kaks atraktiivset neiut, kuid see on tekitanud pealtvaatajate seas pahameelt, sest nende ülesandeks on vaid suudelda võitjaid põsele ja lasta end šampanjaga üle pritsida.

Järgmisel Vueltal näeme poodiumil lisaks võitjale teisigi mehi. Sarnase muudatuse on varasemalt läbi viinud Austraalia velotuur Tour Down Under, asendades tüdrukud noorsõitjatega.