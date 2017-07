Ultrasportlane Rait Ratasepp: kui suureks väljaminekuks kujuneb Šveitsi kümnekordne ultratriatlon?

Kuni võistluse alguseni teen igal nädalal Postimehe veergudel blogipostituse, kus annan lugejatele ülevaate ultraspordi võludest, valudest ning paljust muustki. Sel korral kirjutan, kui palju maksab tipptasemel ultratriatloniga tegelemine.

Ultratriatloni harrastamine on kallis. Ultratriatloni harrastamine tipptasemel on ilma toetajateta, ainult palgatöö kõrvalt, väga keeruline. Minu sportimiskulud saab jaotada kolme suuremasse kategooriasse – treeningud, võistlused ja varustus.

Treeningud

Võistlusteks ainuüksi Eestis ette valmistuda on keeruline. Seetõttu käin kaks korda aastas talvel välislaagrites, kus keskendun eelkõige rattasõidule. Sel aastal tegin Kanaaridel viie- ja kolmenädalase laagri. Esimene suur kulu, mis välislaagritega kaasneb, on lennupiletid. Neid on võimalik küll soetada enam-vähem mõistliku hinnaga, kuid see tähendab laagri pikalt ette planeerimist. Näiteks hoian juba praegu talve silmas pidades end lennupiletite hindadega kursis.

Kuid laagritesse tuleb kaasa võtta ka jalgratas. Sealjuures tuleb jalgrattapilet osta igale lennule, mis Kanaaride puhul edasi-tagasi käies tähendab nelja lennupiletit. Viimasel korral maksis üks rattapilet 60 eurot ehk kokku kulus ratta transpordile 240 eurot. Kõige suurem kulu välislaagrites on tavaliselt majutus, kui ei õnnestu tutvuste kaudu head kodumajutust leida. Igatahes tuleb kõikvõimalikud broneeringud juba varakult ära teha. Kokku läheb üks kolmenädalane laager maksma umbes 1000 eurot.

Rait Ratasepp. Foto: Triin Toonpere

Varustus

Olen juba varasemalt kirjutanud, et minu jalgratta hinnaklass jääb 4000 euro kanti. Samuti olen kirjutanud, et jooksen aastas vahemikus 4000 kuni 5000 kilomeetrit, mis tähendab, et mul kulub seitse paari jalanõusid. Õnneks tulevad siin mulle appi partnerid, kes mind treening- ja võistlusvarustusega abistavad.

Varustuse alla loen ka sporditoidu, mis tuleb samuti toetajatelt. Näiteks Šveitsi kümnekordsele ultratriatlonile võtan kaasa sadade eurode väärtuses spordigeele ja -batoone. Siia lisanduvad veel spordi- ja taastusjoogid jne. Kui mul tuleks kogu varustus endale ise soetada, kuluks sellele aastas julgelt üle 10 000 euro. Siinkohal kasutangi võimalust ja tänan kõiki mu koostööpartnereid.

Võistlused

Tegu on kõige suurema kuluga. Väikesed, kahe- ja kolmekordsed, ultratriatlonid on «suhteliselt odavad» – need lähevad maksma umbes 2000 eurot võistluse kohta. See sisaldab siis majutust, transporti (kütus, teemaksud) ja võistlustasu. Kui mulle toetaja sõiduautot ei oleks võimaldanud, siis lisanduks veel transpordivahendiga seotud kulud. Näiteks eelmisel aastal maksis matkaauto rent kõigest üheks võistluseks 1300 eurot. Võistlustasu eest saad vaid numbri särgile ja ajavõtu, toitumiskorrad seal sees pole.

Kuna mina lähen võistlustele alati tulemust tegema, tähendab see ultratriatloni puhul seda, et mul on endaga vaja kaasa võtta ka tiim. Väiksematel võistlustel piisab kahest-kolmest inimesest. Kuid Šveitsi soovin kaasa võtta kuus-kaheksa inimest. Kuna võistlused on ka tiimile suureks pingutuseks, ei saa ma paluda neil see endal kinni maksta. Seega pean alati arvestama ka nende kuludega.

Minu kümnekordse ultratriatloni eelarve on enam kui 11 000 eurot – 2500 on osalustasu, 3600 eurot lähem maksma majutus endale ja tiimile. Siia lisandub meie toit ja transpordikulu.

Ühisrahastusprojekt eelarve katmiseks

Praegu on mul võistluseelarvest tänu toetajatele ja ühisrahastusprojektile koos juba enam kui 5500 eurot. Selge on see, et Šveitsis ma võistlen, kuid küsimus on: kui suure tiimiga? Kui kampaaniaga vajalikku summat kokku ei õnnestu saada, pean reguleerima oma tiimi suurust ja kohapealseid tingimusi. See aga võib tähendada, et maailmarekordi üritamine võib selle võrra raskemaks osutuda. Kampaania õnnestumise korral saaksin aga muretult keskenduda võistlemisele.

Kõigi toetajate vahel loosime välja erinevaid auhindu. Loosiratas pole veel täielikult lukku löödud ning sinna peaks lisanduma veel mõningaid auhindu. Auhinnafondi on välja pannud mu erinevad koostööpartnerid – põhimõtteliselt on auhindadeks asjad, mida isegi nii treeningutel kui võistlustel kasutan. Praeguse seisuga on kampaanial toetajaid 39.

Huvilistel on võimalik kampaaniaga täpsemalt tutvuta veebilehel raitratasepp.ee.

Šveitsi ultratriatloni eelarve, mis on koostatud eelmisel aastal samas kohas toimunud 10-kordse day-by-day ultratriatloni võistluse näitel, on järgmine:

Võistluse osalustasu - 2465 eurot

Majutus Poolas võistluspaika ja tagasi reisides - 180 eurot

Kütusekulu ja kiirteemaksud - 838 eurot

Edasi-tagasi lennupiletid Tallinn-Šveits ja ööbimised Soomes (kolmele toetusmeeskonna liikmele) - 1190 eurot

8-liikmelise toetusmeeskonna majutuskulu Šveitsis (2 korterit) - 3611 eurot

8-liikmelise meeskonna ja minu toidukulu Šveitsis (18 päeva) - 2720 eurot