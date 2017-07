Vigastuspausilt naasnud Kanter on MMi eel optimistlik

«Kuna maailmameistrivõistlused on ukse ees, siis kõige tähtsam, et olen taas võistlustules,» ütles Kanter ETV spordisaatele. «Iga võistlus enne MMi on kullaga hinnaga, sest vähese praktikaga ei julge sinna minna. Sain teada, et keha peab vastu ning siit saab ainult paremaks minna.»

Kanter täitis MMi normi mais heidetud 65.87-ga, kuid vigastas samal võistlusel rinnalihast. Kergejõustiku MM Londonis toimub 4.-13. augustil. Enne suurvõistlust osaleb Eesti medalilootus Eesti meistrivõistlustel, mis leiavad aset eeloleval nädalavahetusel.