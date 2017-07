Eesti golfikoondise liige saavutas oma sünnipäeval rahvusvahelisel võistlusel esikoha

English Boys' Under 16 Open Amateur löögimängu meistrivõistluste puhul on tegemist Inglismaal toimuva kolmepäevase võistlusega, mille osalemise eelduseks peab olema HCP 4,4 või väiksem. Tegemist on alla U16 vanuseklassis ühe oluliseima võistlusega Euroopa tasemel, arvestades tihedat konkurentsi eri riikide noorte vahel, sest võistlejaid oli lausa 140. Kuna Inglismaa on links-tüüpi väljakute kodumaa, on saavutus seda suurem, kuna võitjaks osutus üle mere ja Euroopa ning maailma mastaabis «tundmatu maa» sportlane.

Koondise peatreeneri Timo Karvineni sõnul on sellise võistluse võitmiseks vaja erilisi oskusi löögimängus, arvestades seejuures ka keerulisi ilmastikuolusid: „Lisaks võistluspingele tuleb toime tulla nii tugeva tuule kui vihmaga. Joonas suutis jääda rahulikuks ning keskenduda hästi kuni pingelise mängu lõpuni ning tegi väga head tööd“.

Ühtlasi on Joonasel ka täna sünnipäev, seega on nii olulise võistluse võit ühtlasi ka auga välja teenitud sünnipäevakink.

Samuti osales võistlusel ka Eesti golfi koondislane Kevin Christopher Jegers, kes saavutas kokkuvõttes nelja mänguringi peale tulemuse +7.