FIFA parima mängija tiitli nimel heitlevad kolm superstaari

Eelmisel hooajal sama auhinna võitnud Ronaldo on suursoosik ka tänavu: portugallase koduklubi Madridi Real võitis teist aastat järjest Meistrite liiga ning krooniti ka Hispaania meistriks. Parimad valivad rahvuskoondiste kaptenid, peatreenerid, ajakirjanikud ja rahvas.

Treeneri valimistel on jäänud konkurentsi prantslane Zinedine Zidane (Madridi Real) ning itaallased Antonio Conte (Londoni Chelsea) ja Massimiliano Allegri (Torino Juventus).

Võitjad kuulutatakse välja 23. oktoobril Londonis toimuval pidulikul galal.

Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Award 2017 #CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar



Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/ju17TJ0JDA