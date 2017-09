20-aastane lätlanna võitis elu esimese WTA turniiri

Tasavägiselt kulgenud avaseti võitis Brasiilia esindaja, kiires lõppmängus loovutas Maia lätlannale viis punkti. Teises setis pani oma paremuse maksma Ostapenko – tema võidunumbrid olid 6:1. Kogu matši jooksul kuus ässa löönud Läti tennisist näitas kindlamat mängu ka otsustavas geimis ning vormistas 6:4 geimivõidu toel karjääri esimese WTA turniirivõidu.

Nüüd on Prantsusmaa lahtistel võidutsenud 20-aastasel Ostapenkol auhinnakapis Suure slämmi võidu kõrvale panna ka WTA turniirivõit.

