Video: Tänak andis põnevatele küsimustele humoorikad ja huvitavad vastused

Esmalt küsis intervjueerija Tänakult, mida on teinud eestlane võrreldes varasemate aastatega teisiti. «Tänavusel aastal on paljud asjad muutunud. Meil on uued ja palju kiiremad autod,» vastas Tänak. «Ma sain võimaluse masinat alates eelmise aasta juulist testida ning olen teinud suuri edusamme. Tehtud on kõvasti arendustöid, mehhaanikud on olnud ülesannete kõrgusel,» selgitas eestlane.

Millised olid sinu esimesed mõtted, kui said teada, et Sebastien Ogier sõidab sinuga samas meeskonnas? «Ma olin vapustatud. Suurte kogemuste, taustajõududega ja tiitlitega tüüp tuleb meeskonda,» rääkis Tänak ning lisas, et on suutnud sellise mehe kõrval kohaneda.

Muuhulgas rääkis eestlane veel, mis tunne on saavutada rallivõit ning spekuleeris veidi oma tuleviku teemal. «Läbirääkimised on käimas,» sõnas Tänak, kui temalt küsiti tulevikuplaanide kohta. «Inimesed räägivad erinevaid jutte, eriti sina,» vastas eestlane vastuseid nõudva reporterile.

Olenemata meeskonnast, kus Tänak uuel hooajal sõidab, on eestlase number üks plaan võita meistritiitel. «Olen alati tüüp, kes tahab meistritiitli nimel võidelda, vahel võib-olla isegi liiga palju. Kui suudan end maha rahustada ning kui mina ja auto oleme konkurentsivõimelised, siis on kõik võimalik.»

Ühtlasi ütles Tänak, et tema eeskuju on Eesti rallilegend Markko Märtin ning kui valima peaks viina ja džinni vahel, jooks eestlane esimest. Vaata allolevast videost, mida autoralli maailmameistrisarjas kolmandat kohta hoidev mees veel rääkis.