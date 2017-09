Eesti tippklubis pole piisavalt mängijaid? Ketuka saanud Flora mängis 8 jalgpalluriga

FC Flora president Pelle Pohlak sai intsidendist teada kaks päeva pärast kohtumist ehk täna protokolle uurides ning saatis kirja klubi noortejuhile ja spordidirektorile, et juhtunu tagamaid uurida. «Ei tea tausta ja ei oska seda kommenteerida. Sats polnud koos ja see on lubamatu, vahet pole, mis tasemel mängitakse,» rääkis Pohlak.

Tasub mainida tõsiasi, et samad meeskonnad mängivad U17 eliitliigas ning seal hoiab Nõmme ees juhtohjasid Flora võistkond. «Floral mängib eliitliigat esimene võistkond ja teine mängib esiliigat. Nõmmel mängivad mõlemat liigat esindusmeeskonna mängijad,» sõnas Pohlak.

Kusjuures laupäevases kohtumises lõi kaks omaväravat Flora kapten Mathias Ausmeel. Nõmme poolelt oli resultatiivseim Oliver Jürgens viie tabamusega. Neli väravat lõid Georg Ander Sild ja Robi Saarma. Protokolliga on võimalik tutvuda Eesti Jalgpalli Liidu koduleheküljel.