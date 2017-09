Otsepilt: kas Mesikäpa hall peatab Tallinna käsipallurite hoo?

Coopi juhendav Kalmer Musting eeldab põnevat heitlust: «Eks natuke ole tegu ka printsipiaalse vastasseisuga, sest vana hea konkurent Jüri Lepp on HC Tallinna treeneripingil. Uus klubi näitas juba, et on kindlasti kõrgemas konkurentsis. Coopi jaoks on neljapäev oluline koht tõestamiseks, kas meiegi suudame kaasa rääkida kõrgemas mängus kaasa rääkida.»

Esmaspäeval 59aastaseks saanud HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et pole Coopi mänge sel hooajal veel näinud: «Aga tulemused räägivad enda eest ja tegemist tuleb nendega kõigil. Selge, et meie võtame seda kohtumist täie tõsidusega. Kõik mehed on rivis, ka Robin Obergi aktiivne kaitseväetegevus sai läbi ning ta teeb juba täies mahus trenni.»