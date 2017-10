Tiidrek Nurme: ideaalis võiks olla nii, et sportlased teevad oma etteaste ära ja pärast ollakse sõbrad edasi

Mukunga kulutas Paidest Türile jooksmiseks aega 40 minutit ja 49 sekundit ning võttis endale läbi aegade kolmanda jooksuvõidu. Nurmet edastas mees lõpuks enam kui minutiga.

«Jooks oli raske. Meil oli duell Tiidrek Nurmega, kuid püüdsin hoida tempot,» kommenteeris ta. «Olen väsinud, kuid mitte liiga palju. Paari tunniga taastun ja kui vaja, võiksin ka homme võistelda.»

Teise koha saanud Tiidrek Nurme tunnistas, et nende mõlema plaan oli jooks võita, kuid sel korral oli Mukunga ees ja tema järel. «Jooksutingimused olid ideaalsed: tuult eriti ei olnud, oli piisavalt jahe, kuid mitte liiga külm. Tulemustele jättis oma märgi kesine vorm, kuid ega Mukungagi ei olnud siin oma elu tippvormis.»

Nurme rõhutas, et üks asi on see, mis toimub spordirajal, teine võistlusväline elu. «Ideaalis võikski nii olla, et sportlased teevad oma etteaste ära ja pärast ollakse sõbrad edasi.»

Vaata jooksude tulemusi SIIT.