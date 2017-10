Klavan pani heategevuseks müüki enda, Coutinho ja kogu Liverpooli meeskonna autogrammidega särgid

Osta.ee keskkonnas korraldataval heategevuslikul oksjonil on müügis Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavani mängusärk koos autorammiga, Liverpooli poolkaitsja Philippe Coutinho mängusärk koos autogrammiga ning Liverpooli särk koos kõigi mängijate autogrammidega.

«Minu jaoks on SOS Lasteküla missioon ja tegevus südamelähedane. Hea eesmärgi nimel tuleb anda oma panus ja kutsun üles kõiki oksjonil osalema. Jah, oksjonile lähevad kahtlemata iga jalgpallisõbra jaoks erilised särgid, aga kõige tähtsam on meeles pidada, et saadud raha läheb lasteküla ülimalt vajaliku ja tänuväärse tegevuse toetuseks,» kommenteeris Klavan algatust.

Oksjon on avatud kuni 8. oktoobri kella 12-ni. Oksjoniga kogutakse toetust SOS Lasteküla Eesti Ühingule.

