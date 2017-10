Vettelit võib ees oodata veel üks halb üllatus

Nimelt kardab Ferrari, et kokkupõrkes sai kahjustada Vetteli vormeli käigukast ning see saadeti Maranellosse ekspertiisi. Kui käigukast ongi kahjustada saanud tuleb see välja Jaapani GP-ks välja vahetada, mis tähendab, et Vettel teenib automaatselt stardirivis viiekohalise karistuse.

«Me vaatame käigukasti üle, kuid jah, meid võib nädalavahetusel oodata halb üllatus. Ma loodan, et nii ei lähe, sest see oli täiesti ebavajalik,» rääkis Vettel.

Kumbagi sõitjat kokkupõrkes ei karistatud.