Madridi Real kavatseb palgata Premier League’i ründaja?

Hispaania väljaande Don Baloni teada läheks Kane Madridi klubile maksma 200 miljonit eurot. Kuigi hiljuti pikendati lepingut Karim Benzemaga pole mängija viimasel ajal oma tippvormi näidanud ning klubi president Florentino Perez vaatab vaikselt juba tuleviku poole.

Kane on tänavusel hooajal olnud tõeliselt heas vormis, lüües kõikide sarjade peale 11 väravat. Alates 2016. aasta 28. veebruarist on löönud ta löönud 44 väravat. Sergio Agüero on selle ajaperioodi arvestuses Inglismaa klubide mängijatest teisel kohal, jäädes maha kaheksa väravaga.