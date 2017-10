Malcolm Wilson ütles tiimikäsklustele kindla «ei!»

«Ei mingeid meeskonnakäske. Ma ei saakski ju neid anda. Kui me vaatame, kui hästi on sõitnud Juho Hänninen (Toyota), siis on ta meist vaid 15 sekundit maas ja kaotame omakorda 13 sekundit Kris Meeke’ile (Citroen), nii et kõik on veel lahtine,» rääkis Wilson.

Kui temalt päriti, kui huvitav saab olema viimasel võistluspäeval jälgida kahe meeskonnakaaslase, keda lahutab vaid 1,5 sekundit Ogieri kasuks, duelli, naeratas Wilson veidi närviliselt. «Võib tõesti põnevaks osutuda … Aga see on väga hea olukord, kus paikneda, nii et ootame ja vaatame, mis saama hakkab,» kavatseb kogenud rallihunt ühtaegu närveerida ja nautida.

M-Sport võib Hispaanias kindlustada ka meeskondliku MM-tiitli – selleks oleks vaja Ogieril või Tänakul Meeke’ist mööduda või vastasel juhul peaks praegu viiendat kohta hoidev Hyundai liider Thierry Neuville langema seitsmendaks.

Wilson matemaatikale ei keskendu: «Ma ei taha isegi neid numbreid hakata arvutama, vaid eelistan samamoodi edasi minna, hoida poistel tuli takus ja siis vaatame, mis päeva lõpuks juhtub. Ma ei usu, et me siin tiitli kindlustame, nii et peamine ülesanne on hoida mehi rajal, konkurentsis ja aidata neid võib-olla veidi kõrgemalegi.»

Seda viimast ütles mees päeva kokkuvõtval pressikonverentsil. Hiljem välja saadetud pressietates tõdes ta aga, et Meeke'i püüdmine on pigem ebatõenäoline.