Schumacheri mänedžeri avaldus andis uue lootuse

Järgmisel aastal avatakse Kölnis Michael Schumacheri muuseum ning Schumacheri mänedžer Sabine Kehm rääkis nädalavahetusel ajakirjanikele, mida see endast kujutab.



Kehmi sõnul hoidis Schumacher karjääri lõpuaastatel nii oma auhinnad kui vormelivarustuse alles. «Meil on alati meeles mõlkunud mõte, et võiks need kunagi avalikkuse ette tuua,» täpsustas Kehm.

Et mänedžer kasutas oma avalduses sõna «meie», ajas see fännid pöördesse: kas tõesti on Schumacher piisavalt terve, et ise muuseumi käekäigu üle otsustada? Kehm rohkem kommentaare siiski ei jaganud.

2012. aastal vormelisõitja karjääri lõpetanud ja teistkordselt vormel-1 sarjast taandunud Schumacheriga juhtus raske õnnetus 2013. aasta viimastel päevadel, kui ta oli koos poja Mickiga Prantsusmaal Meribelis suusatamas – väljaspool tähistatud radu sõitnud Schumacher kukkus ja lõi pea vastu kivi. Sakslase pead kaitses küll kiiver, ent löök oli nii tugev, et peakaitse purunes.

Schumacher sai raske peatrauma, mille tõttu panid Grenoble’i haigla arstid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu. Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Glandinis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks.

Eelmise aasta lõpus selgitas Kehm salatsemise põhjust lihtsalt: «Me ei saa ega taha midagi Michaeli tervise kohta öelda, sest peame kõik austama perekonna soovi. Nad ei taha midagi rääkida, et kaitsta tema privaatsfääri. Kahjuks on vaikimine ainus viis seda teha. Teist võimalust pole. Aga me soovime tema tahtmist ellu viia,» lisas Kehm, viidates mullu asutatud fondile «Keep Fighting».