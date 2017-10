Video: vaata, kuidas rekordi teinud Island MMile pääsemist tähistas

Veel 2014.aastal eduka hambaarstina leiba teeninud, kuid hiljuti Islandi peatreeneriks saanud Heimir Hallgrimsson oli sõnatu. «See on väga imelik. Ma ei teagi, kuidas eluga edasi minna. Pelé, Maradona, Aron Einar Gunnarsson – ühes potis. MMil,» võrdles ta Islandi koondise kaptenit jalgpallimaailma suurlegendidega.

Gunnarson rääkis kodumaa portaalile MBL, et temas pulbitsevaid emotsioone on raske kirjeldada. «See on meie suurim saavutus ja võime meeskonna üle väga uhked olla. Seda ei juhtu iga päev,» rääkis ta pärast 2:0 võidumängu Kosovoga. Island võitis alagrupi 22 punktiga.

«Me ei mänginud täna hästi, aga keda see huvitab? Me jõudsime MM-finaalturniirile! Tänan lisaks koondisele kõiki meie abilisi, neid, kes staadionile tulid, meie ajakirjanikke ning kõiki fänne. Ma ei unusta seda päeva mitte kunagi!»