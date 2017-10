Neuville’i jaoks on tiitlijaht lõppenud

MM-sarjas jääb sõita veel kaks etappi ehk laual on 60 punkti. Liider Sebastien Ogier’st jääb Neuville maha 38 punktiga, Tänakust ühe punktiga. «Andsime endast kõik, kuid see on osa mängust. Nüüd on sellega kõik,» vastas Neuville küsimusele, kas loodab tänavu veel maailmameistriks tulla.

«Oleme varasematel aastatel kogenud palju tõuse ja mõõnu, kuid rallispordis kehtib alati põhimõte: me võidame koos ning me kaotame koos. Peame sellest kaugemale vaatama ning jätkama võitlust, et saada sel aastal veel head tulemused kirja,» jätkas Neuville.