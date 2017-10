Video: Saaremaa ralli testisõit lõppes ühele ekipaažile katusel

Videos pole küll näha, kuidas ekipaaž teelt välja sõitis, kuid tundub, et meeste endaga on kõik korras. Kaheksa mehe abiga lükati Ford Fiesta R2T tagasi ratastele ning nüüd käib neil ilmselt võitlus ajaga, et auto 50. Saaremaa ralliks ikkagi võistluskorda saada.

Videod testipäevast: