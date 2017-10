Vetteli ülestunnistus: vedasin Ferrarit alt

Vettel sõitis juunis peetud Bakuu etapil turvaauto taga olles Hamiltoni vormelile tagant otsa, ent pidas juhtunut briti süüks, keeras talle kõrvale ja rammis konkurendi autot. Tegu tõi Vettelile kümnesekundilise seisa-sõida karistuse ja lisaks algatas FIA tema käitumise suhtes uurimise, kuid lõpetas selle karistust määramata.

«Bakuus juhtunu oli Singapurist hullem,» võrdles Vettel kahte hiljutist avariid – Singapuri etapi stardis põrkas ta kokku Red Bulli sõitja Max Verstappeni ja meeskonnakaaslase Kimi Räikköneniga ning oli sunnitud katkestama.

«Tundsin, et vedasin võistkonda alt, sest minu tegu läks meile maksma võimaliku etapivõidu. Singapuris juhtunu oli minu meelest aga võidusõiduolukord. Selliseid asju tuleb ette. Stardis on alati avariisid toimunud ja toimub ka edaspidi. Kui läheb nii, et oled selles osaline, on sant tunne. Kas see juhtus valel ajal? Jah. Kas selline asi saab üldse õigel ajal juhtuda? Ilmselt mitte. Nii et vahet pole, läks nagu läks. Peame nüüd keskenduma sellele, mis meid ees ootab,» sõnas Vettel.