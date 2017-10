Schumacher veel järgmist sammu ei tee

«Ma üritan igas nüansis areneda,» vahendab sakslase sõnumit oma tuleviku kohta F1 Today. Terve debüüthooaja peale lõpetas Schumacher poodiumil vaid ühes sõidu ning sarja kollanoka tulemused hooaja teises pooles, kui ta uue sõiduvahendiga võinuks rohkem sinasõbraks saada, paranemismärke ei näidanud.

Kui 17-aastane britt Lando Norris, kes sarja võitis, on tulevast hooajast tõenäoliselt McLareni F1-meeskonna varupiloot, siis aasta vanem Schumacher veel sammu kõrgemale ei tee. «Ma keskendun iseendale ja ei võrdle end teiste sõitjatega. Igaüks areneb oma tempos ja seda ei ole võimalik võrrelda. Võtan asju samm sammu haaval ja üritan end tulevikuks võimalikult hästi ette valmistada. Jah, minu tulevikusihiks on jätkuvalt F1. Mis juhtus tänavu, see juhtus ja ma olen sellega rahul,» rääkis kollanokkade arvestuses kolmandaks jäänud sakslane.

Tõenäoliselt jätkab Schumacher kihutamist Prema meeskonnas, mis võitis tänavu F3 sarja meeskondlikus arvestuses.