Kuidas sai Tänaku uus tiim endale nime?

Autocar kirjutab, et selgituse saamiseks tuleb ajas reisida 20 aastat tagasi. Nimelt otsustas 90ndate lõpus Toyota toonane president, et firma peaks oma kasutatud autode internetikuulutuste juurde lisama ka pildid müüdavatest masinatest. Pilt on jaapani keeles «gazo», aga viimast vokaali hääldatakse pikana. Nõnda sündis veebileht gazoo.com.

Et sisuliselt oli tegu virtuaalse garaažiga, hakati seda firmasiseselt kasutama sünonüümina. Toyota autospordiinsenerid disainisid aga üha rohkem unikaalseid ja omanäolisi võistlusmasinaid ja nõnda täitus nende oma «gazoo». Nimi jäi püsima ja nüüd on see saanud autotootja võistlusautode ja neist inspireeritud võimsamate tänavasõidumasinate ametlikuks nimeks.