F1-debütant selgitab: pole olemas «meeskonnakaaslast» vaid on «esimene vaenlane»

Hartley on 2015. aasta kestvussõidu MMi tšempion ning tänavune Le Mansi 24 tunni sõidu võitja.

«Ma kasvasin üles vormelitel sõites ja nii võib sust saada väga isekas piloot. See on selle ala loomuses. Aga kestvusvõidusõidus lihtsalt peab olema meeskonnamängija. Kui sellest aru saad, hakkad oma tiimikaaslastega (meestega, kes roolivad ühes võistluses kõik sama autot - toim.) läbi saama ja koos töötama, siis see on lihtsalt imeline tunne – olla tõeline meeskond. Vormelites on «tiimikaaslane» väga lai termin: ta pole tegelikult otseselt su meeskonnakaaslane vaid pigem esimene vaenlane,» selgitab Hartley, et esimese hooga võrdleb piloot end ju ikka konkurendiga, kes istub võrdses masinas.

Hartley debüüt F1 roolis algab ülitõenäoliselt viimaselt stardikohalt, sest USA GP eel vahetatakse tema Toro Rosso vormelil välja terve jõuallikas.