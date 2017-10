Pisipoja silme ees vehklemisrajale naasnud Lehis: sain rahulikult vehelda

Lehise esimene täispikk võistluspäev venis aga oodatust pikemaks: ta sai alagrupis nelja võidu kõrvale ka kaks kaotust ja pidi põhiturniirile jõudmiseks alistama kaks vastast.

«Ärkasime pool seitse. Laps on siin mitu korda juba maganud, arvan, et mina olen vist natuke unisem,» viitas Lehis pikaks veninud päevale. Kuigi vahepeal oli ka viietunnine paus, suutis vehkleja end kokku võtta - väljalangemismatšides alistas ta taanlanna Emilia Cecilie Borrye 15:6 ning 15:12 prantslanna Josephine Jacquesi.

«Lõpuks sai küll õhk otsa, sest ma karjusin ka. Mõtlesin, et ma ei hakka energia säästmise nimel end välja elama, aga ega seda karjet väga sees hoida ei saa,» tunnistas Lehis, et vehklemisrajal oli väga mõnus olla.



Ka Lehise elukaaslase Harri valvsa silma all kärus olnud pisipoeg elavnes vehklemissaali karjete peale ning hakkas isegi häälitsema. «Ta vist avastab praegu erinevaid hääli, aga ta oli täna isegi üllatavalt rahulik,» hindas uhke ema ja tunnistas, et lapse pärast ta vehklemise ajal ei põe. «Matši ajal ma teda ei jälginud. Sain rahulikult vehelda,» sõnas ta.

Homme alustab Lehis päeva kell 9.40, kui tema vastaseks on itaallanna Roberta Marzani. Edu korral võib ta kokku minna Kristina Kuusega, kes kohtub kell 10 avaringis Luksemburgi vehkleja Lis Rottler - Fautschiga.