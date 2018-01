Prantsusmaa ajakirjanikud avasid Schumacheri erahaigla telgitaguseid

Schumacher sai Meribeli suusakuurordis kukkudes raske peatrauma, mille tõttu panid Grenoble’i haigla arstid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu.

Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Genfi järve kaldal Glandis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks. Villat ümbritseb ööpäevaringne turvavõrk ning ka väljaspool krunti asuvad turvakaamerad jälgivad möödaminejaid.

Kaks L’Equipe’i reporterit käisid mitu korda villast mööda, kuid sattusid tähelepanu alla, kui neist möödus ühel päeval must Mercedes. Autost astus välja Schumacheri turvaülem, kes ütles, et üritus on mõttetu.

Google Mapsist näeb kogu krunti paremini kui ükskõik millise objektiiviga

«Krundi ääres on teistest eraldatud väike majake. Arvatakse, et see kuulus Michaeli isale. Suure tõenäosusega on miljoneid maksev koduhaigla, kus Michael taastub, just selles majas. Maja on turvatud ning aknad on tumeda klaasiga,» kirjeldasid ajakirjanikud.

Sissepääs Schumacheritele kuuluvasse villasse | FOTO: SALVATORE DI NOLFI/AP

Kuigi Schumacheri kodust, tema erahaiglast ning mõistagi ka Schumacherist endast on iga foto kulla hinnaga, on suhteliselt võimatu midagi jäädvustada, sest kogu krunt on täielikult isoleeritud.

Fotoagentuuri E-Press juhtiv töötaja Cristelle Doveri sõnul on Glandini läheduses valmis kolm fotograafi, kes pingsalt krundil toimuval silma peal hoiavad. «Meie töö on toimuvat jälgida. Tegime pilte ja vaatasime, mis välja tuli, aga otsustasime mitte neid üles laadida. Mõnel on vähem taktitunnet, aga siin on olulisem jälgida eetikat,» sõnas ta.

L’Equipe’i andmetel on Itaalia meedia olnud olukorra jälgimisel aga järjekindlam, sest lähedalasuvas metsas näeb tihti kaameraid, droone, järvel tippvarustusega paate ja taevas tiirutamas helikoptereid.

Mõneti on olukord võtnud ka pöörased mõõtmed – näiteks proovisid kaks võõrast meest end omal ajal Grenoble’i haiglas Schumacheri palatisse toimetada ja spekulatsioonide kohaselt tahtsid nad salaja Schumacherist pilti teha. Schumacheri tülitajad peatas kuulsa sakslase valvamise jaoks palgatud turvafirma töötaja.

Vaid kaks päeva pärast suusaõnnetust ja Grenoble'i haiglasse sattumist proovis üks võõras mees pääseda maailmameistri palatisse, kui teeskles end olevat preester. Ka siis õnnestus sissetungija peatada, tubli tööga said hakkama Schumacheri ihukaitsjad.